Sabato 7 Settembre 2019, 11:01

ANGRI. Si va in appello per uomo di 44 anni, di Angri, condannato in primo grado per possesso di materiale pornografico, che avrebbe mostrato ad una ragazza minorenne. Un anno e otto mesi era stata la pena decisa dai giudici di Nocera Inferiore, in primo grado, con la sospensione della stessa, l'esclusione della curatela e dell'amministrazione di sostegno, con obbligo di risarcimento del danno in favore delle parti civili. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Nocera Inferiore, l'uomo avrebbe mostrato alla vittima, una bimba di 14 anni, una serie di immagini dal contenuto pornografico che lo ritraevano nudo in compagnia di una donna, nell'atto di compiere atti sessuali. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe ingannato la ragazzina, abusando della relazione domenistica, in quanto la stessa era stata invitata a cena in casa dei nonni. L'uomo aveva una relazione con una delle figlie di questi ultimi. La coppia viveva in una mansarda. Proprio li la bambina avrebbe visto quelle foto, contenute in un computer, una volta in mansarda, invitata dal 44enne con una scusa. L'imputato è stato assolto dall'accusa di aver palpeggiato la minore: la procura lo accusava di aver dato dei baci con forza alla vittima, in un bagno dell'abitazione, approfittando che la compagna fosse altrove. I fatti risalgono al luglio del 2011. L'imputato è stato condannato solo per aver mostrato le foto alla minore. Ora il ricorso in Appello, in attesa della fissazione di un nuovo processo.