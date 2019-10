Giovedì 3 Ottobre 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci avevano sperato fino alla fine, con l’invito a non mollare attraverso uno striscione all’esterno dell’ospedale. La speranza si è spenta la scorsa notte, per amici, familiari e parenti, con la notizia del decesso. Non ce l’ha fatta Giuseppe Cavaliere, il 17enne di Nocera Inferiore, morto a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica scorsa. Poco prima di mezzanotte, intorno alle 23,30 il giovane era finito con il suo scooter su di un’autovettura in via Nazionale, al confine tra le due Nocera. Le sue condizioni erano apparse molto gravi, sin dai primi soccorsi, sollecitati da alcuni cittadini. Lo scooter sul quale viaggiava era andato in gran parte distrutto. Un’ambulanza del 118 era intervenuta sul posto con i primi tentativi di rianimazione, fino al trasferimento urgente all’Umberto I in codice rosso. Ad un primo controllo, la constatazione di un quadro clinico gravissimo, in ragione di una serie di fratture alla testa, all’addome, al torace e agli arti.