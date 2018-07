Lunedì 2 Luglio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 1 Luglio, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPACCIO PAESTUM - La Strada Statale 166 degli Alburni ancora una volta è diventata scenario di un tragico incidente stradale. Nello scontro tra una moto e una Ford Focus, avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17.30, ha perso la vita Nicola Pacifico, trentunenne residente a Fonte di Roccadaspide. Il violento impatto è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Tempa San Paolo, in località Vuccolo Maiorano, nel territorio di Capaccio Paestum. In base ad una prima ricostruzione dell’incidente, Nicola Pacifico viaggiava con la moto in direzione di Capaccio Scalo. Si stava recando a lavoro in un ristorante di Agropoli. Il trentunenne, infatti, era uno chef e insegnava anche all’Istituto Alberghiero della Città dei Templi.Era partito poco prima dalla sua abitazione, in località Fonte, nel comune limitrofo di Roccadaspide. Aveva percorso pochi chilometri quando è andato incontro al suo tragico destino. Dalla traversa laterale stava uscendo la Ford, il giovane centauro ha tentato di frenare, ma non è riuscito ad evitare l’impatto. Sebbene indossasse il casco protettivo, l’impatto con il suolo è stato molto violento. Le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. L’uomo alla guida della Focus, finita contro un muro di recinzione dopo lo scontro, si è immediatamente fermato per soccorrere Nicola Pacifico. Nel frattempo anche altri automobilisti si sono fermati. È stata allertata la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra e altre due ambulanze da Capaccio e Roccadaspide, ma per lo chef ormai non c’era già più nulla da fare. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i carabinieri delle stazioni di Capaccio Scalo e Roccadaspide che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità e informato il magistrato di turno.