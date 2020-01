Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio all'imbocco dell'autostrada del Mediterraneo a Battipaglia. Un motocilcista all'imporovviso è scivolato sull'asfalto mentre era in sella alla moto e stava per immettersi in autostrada. La motocicletta è finita violentememte sull'asfalto ed ha preso fuoco. Il motociclista è stato subito soccorso, condotto all'ospedale di Battipaglia e la prognosi non supera i quaranta giorni. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Eboli, agli ordini del dirigente Antonio Quaranta, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA