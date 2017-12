Martedì 26 Dicembre 2017, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 17:26

La polizia municipale di Battipaglia la vigilia di Natale ha multato il titolare di un bar per occupazione abusiva di suolo pubblico e ha effettuato molti controlli dinanzi i locali pubblici. Per strada sono state parcheggiate molte auto che intralciavano il traffico, cinque veicoli sono stati rimossi mentre dodici automobilisti sono stati contravvenzionati. Intanto, i controlli saranni ripetuti il 31 dicembre e nei prossimi giorni verrà indetto un incontro con gli esercenti per evitare ingorghi per strada.