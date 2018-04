Lunedì 23 Aprile 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 22 Aprile, 23:37

Residenti impossibilitati a fare ritorno a casa, bloccati dai tavolini di pub e birrerie installati dinanzi ai portoni dei palazzi. Automobili autorizzate a transitare nella Ztl obbligate a fare la gimkana tra sedie posizionate in mezzo ai vicoli. È la fotografia di un week end di passione per gli abitanti del centro storico, costretti a fare i conti col mancato rispetto delle metrature di occupazione di suolo pubblico da parte di alcuni locali della movida.Da Largo Campo a via Da Procida si alza il grido di protesta dei cittadini che nella notte tra sabato e domenica hanno dovuto fronteggiare una invasione senza precedenti di sedie e tavolini «selvaggi» posizionati lungo le strade storiche del quartiere. Alcuni residenti, esasperati, sono stati tentati di scendere in strada per andare protestare contro i gestori maleducati. Poi il buonsenso ha frenato i bollenti spiriti. «Un altro fine settimana così e chiamiamo la polizia», dicono i salernitani del centro storico con i nervi a pezzi.L’allarme tavolino selvaggio esplode dirompente con l’inizio della bella stagione. Sabato notte Largo Campo era invasa da tavoli di un pub con sedie che occupavano l’area antistante Palazzo Genovese. Tavolini e sedie sui marciapiedi, ovunque, anche nei pressi di altri locali. Difficile transitare senza trovare ostacoli a Largo Campo. Nel cuore del by night, poco dopo l’una di notte tra sabato e domenica, alcuni residenti hanno pensato di affrontare i gestori per chiedere di spostare sedie e tavolini che impedivano alle famiglie di fare ritorno a casa.