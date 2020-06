LEGGI ANCHE

Una rissa in via dei Canali in piena notte, due denunce e la chiusura di nove locali con relative sanzioni amministrative. È il bilancio di un fine settimana a dir poco movimentato nel cuore della city dove, evidentemente, l'euforia per l'attenuazione delle misure anti-contagio ha davvero rischiato di andare fuori controllo. Tre giorni di grande lavoro per le forze dell'ordine che hanno letteralmente passato al setaccio la città, con particolare attenzione al centro storico e al lungomare, allo scopo di verificare che le misure, quelle anti-Covid e quelle ordinarie, fossero rispettate a tutela della salute e della sicurezza di tutti. Alcuni cittadini hanno segnalato, nella notte tra sabato e domenica, una violenta rissa consumatasi in via dei Canali, nei pressi di un noto locale della movida. La feroce scazzottata, cominciata per futili motivi e probabilmente aggravata dai fumi dell'alcol, avrebbe visto coinvolte più persone di nazionalità italiana. Per fortuna, stando a quanto si apprende, la rissa è finita con una sola persona soccorsa sul posto dai volontari del 118 per lesioni di lieve entità. Dopo la rissa, i soggetti coinvolti si sono dileguati senza lasciare tracce.Tra venerdì e sabato, invece, è stato ulteriormente intensificato il monitoraggio delle aree di aggregazione e della movida: il questore Maurizio Ficarra, in sinergia con l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, e con il coinvolgimento della polizia locale e della polizia provinciale, ha predisposto una capillare pianificazione dei controlli che ha consentito di portare alla chiusura per cinque giorni un bar del centro storico e uno del lungomare. Contestualmente sono stati sanzionati quattro giovani per aver acquistato e consumato in luogo pubblico bevande alcooliche in barba ai divieti attualmente vigenti. Uno dei due esercizi, è stato multato perché consentiva attività danzante benchè quest'ultima sia espressamente vietata dall'ordinanza regionale in materia di contenimento della diffusione del Coronavirus. Complessivamente sono state controllate 115 persone e 55 veicoli. Due le denunce: un uomo è stato deferito per inosservanza al foglio di via obbligatorio e un altro per porto abusivo di arma, in particolare un coltello. Parallelamente a questa attività coordinata dalla questura, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Salerno diretta dal maggioree dal suo vice, il capitano, assieme al comando di polizia municipale, hanno effettuato un ulteriore ed autonomo servizio di controllo del territorio volto a vigilare sul rispetto delle disposizioni emanate in materia di contenimento del fenomeno epidemico da Covid19. La zona interessata è stata, ancora una volta, quella del centro storico dove carabinieri e vigili si sono concentrati sul rispetto del divieto di vendita, al bancone e da asporto, di sostanze alcoliche dopo le 22. Sette i bar, tutti localizzati tra il lungomare e il centro storico, che dovranno restare chiusi per cinque giorni in attesa di eventuali altre comunicazioni delle autorità.Tutti i locali controllati e chiusi sono anche stati sanzionati e segnalati alla Prefettura di Salerno che, nelle prossime ore, deciderà se e come applicare ulteriori chiusure che potrebbero andare dai 5 ai 30 giorni. «Ho spesso sollecitato un controllo sistematico della movida - commenta il sindaco- Esprimo apprezzamento per la positiva operazione di controllo della movida alla quale, congiuntamente alle altre forze dell'ordine, la Polizia Municipale di Salerno ha dato un determinante contributo. Bene i controlli sui locali con punizioni severe per i contravventori e per metter in condizione di non nuocere chi voglia rovinare lo svago collettivo con spaccio e/o consumo di droga ed abuso di alcool. Continueremo, d'intesa con Prefetto, Questore ed altri vertici istituzionali, su questa strada specialmente per tutelare in questa fase delicatissima il bene primario della salute personale e collettiva. Intanto grazie agli operatori in strada per la loro dedizione e tenacia».