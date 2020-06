Movida senza controllo, fino a tarda notte e con nuovi problemi che vengono a presentarsi in centro, tra i locali. Al punto da spingere il sindaco Manlio Torquato ad allertare il Prefetto per individuare una soluzione. A nulla sono valse le precauzioni richieste per l'emergenza da Covid-19: con la nuova riapertura dei locali nella città dell'Agro nocerino è tornata la "movida" ma anche i problemi che si porta con se. Migliaia di ragazzi in strada, tra Piazza del Corso e via Barbarulo, a far baldoria fino a tarda notte, senza rispettare la tranquillità dei residenti e mettendo a rischio anche chi, per strada, cerca solo di trascorrere una serata in qualche locale senza grandi pretese. Diversi i richiami fatti al sindaco Manlio Torquato, da parte dei cittadini, affinchè si trovi una soluzione che neanche un massiccio e presente controllo delle forze dell'ordine pare riesca a garantire. «Stanotte non si è chiuso occhio - scrive una nocerina al sindaco - fino alle prime luci dell'alba. Non so se lei da casa sua abbia sentito il traffico, le grida, gli schiamazzi, le canzoni messe a tutto volume che manco durante la sfilata di Carnevale, le auto e le moto che percorrevano l'intero "Prolungamento" facendo avanti e indietro come se fosse l'autodromo di Monza, ma le assicuro che noi non ci siamo persi nulla. Qui si sono superati tutti i limiti posti dalla comune decenza. Non un briciolo di civiltà alberga in molti dei nostri concittadini che, pare, stiano subendo un processo involutivo piuttosto allarmante. Il lockdown ha scosso tutti e la vita deve riprendere com'è giusto che sia, ma non credo che calpestare i diritti di alcuni rientri nell'equazione. Inoltre, dover trascorrere insonni ogni sabato sera non può essere lo scotto da pagare per il "lusso" di abitare in centro città».



I problemi si sono presentati anche in altre zone del centro, dove è presente e concentrato un maggior numero di locali, affollati da centinaia di giovani: «Questa notte - scrive un'altra cittadina - sono molti i ragazzi che impauriti hanno cercato rifugio nei locali per sfuggire alla pazzia di un gruppo di ragazzi che hanno fatto volare bottiglie, tavolini, sedie e tutto quello che trovavano dinanzi a loro, ferendo ragazzi che stavano tranquillamente per conto loro questo non è il primo episodio forse è stato quello più violento. Ci vorrebbe maggiore controllo all'interno di Piazza del Corso per tutelare i nostri ragazzi». A riguardo, il sindaco Manlio Torquato ha promesso di allertare le massime autorità per trovare una soluzione: «Ieri sera (sabato, ndr) polizia e carabinieri hanno a lungo presidiato la zona. Nonostante ciò si è verificato purtroppo quanto descrive. Proporrò comunque al Prefetto e alle forze dell'ordine di fare una volta e per sempre un intervento esemplare che metta fine a questa pericolosa vergogna». Prima del lockdown, durante i fine settimana più volte le forze dell'ordine erano intervenute per disordini e risse consumate al centro della città. Molti di questi episodi, erano poi confluiti in veri e propri procedimenti penali. L'andazzo ora, con la ripresa delle attività, sembra essere di nuovo quello del passato. Molti cittadini, anche di altre zone del centro città, si augurano di riuscire a vivere i week end in tranquillità, sia per strada che quando si è in casa, in piena notte, per poter anche riposare. © RIPRODUZIONE RISERVATA