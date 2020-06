Sacchi neri in cui era ammassato di tutto, senza alcun criterio di differenziazione e smaltimento. Cumuli di spazzatura per terra: dalle coppette di gelato vuote, alle mascherine fino ad arrivare alle immancabili bottiglie di vetro. Lo spettacolo che, ieri mattina, si è presentato agli occhi degli operatori di Salerno Pulita è stato a dir poco indegno. La città sporca, sfregiata dal mancato rispetto delle regole, in barba anche alla buona educazione e al senso civico. Le foto hanno fatto il giro del web suscitando un’enorme indignazione. I primi a farsi sentire sono stati proprio i lavoratori di Salerno Pulita che, ieri mattina, hanno faticato il triplo rispetto al solito a causa dei soliti e mai stanchi incivili per ripulire alcuni angoli della città, principalmente quelli frequentati alla sera da giovani e meno giovani.

LA RICHIESTA

Una situazione diventata ormai insostenibile, tanto da spingere i lavoratori di Salerno Pulita a chiedere maggior rispetto e considerazione per il loro lavoro. «Rispetto per la città di Salerno e per gli operatori della Salerno Pulita – tuona il segretario generale della Cgil Funzione Pubblica di Salerno, Antonio Capezzuto - Le condizioni in cui versano le strade cittadine dopo lo scorso week end sono davvero inaccettabili e figlie di una mancanza di cultura del rispetto per il bene comune. Bisogna alzare il livello di attenzione e richiamare tutti alle proprie responsabilità e al controllo del territorio per evitare che accada di nuovo quanto successo in questi giorni. Lo sport consueto è quello di addossare le responsabilità sui lavoratori che in questo momento sono invece vittime dell’inciviltà e meritano rispetto».

LA FOTOGRAFIA

Ci sono volute ore per ripulire il cuore della città dai rifiuti abbandonati: c’è chi ha mangiato e bevuto in serenità senza preoccuparsi di andare a trovare un contenitore per gettare correttamente i rifiuti prodotti e chi, invece, ha lavorato per tutto il fine settimana ammassando nei sacchi neri opachi tutta la spazzatura possibile e poi si è premurato di andare a buttare i sacchi in anfratti del centro storico dove non fosse possibile risalire all’autore del vile gesto. Ma c’è di più, perché questa volta i sacchi neri colmi fino all’orlo con dentro ogni rifiuto possibile, dal vetro all’umido, sono finiti addirittura sulla spiaggia. È questa la situazione che gli operatori di Salerno Pulita si sono trovati davanti ieri mattina e che li ha convinti a dire basta, chiedendo rispetto per il loro lavoro.

