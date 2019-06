CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 09:35

L'ennesimo episodio di violenza scuote la movida della città di Nocera Inferiore. Intorno all'una della notte scorsa, con le strade colme di persone, un gruppo di giovanissimi si è reso protagonista di una violenta rissa. Ad avere la peggio un ragazzo di soli 18 anni, di Nocera, che dopo essere stato rincorso è stato pestato prima a mani nude, e poi con una mazza da baseball in metallo. Tre le persone denunciate a piede libero. Il giorno dopo la richiesta di tanti cittadini e residenti è unanime: «Serve più sicurezza, il centro di Nocera Inferiore è abbandonato durante i week end». L'entità della rissa è stata tale da far giungere sul posto, all'altezza dell'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e via Attilio Barbarulo, ben otto gazzelle dei carabinieri, provenienti da tutto l'Agro nocerino.LE TELEFONATEQuesto, in conseguenza di una serie di telefonate effettuate da più persone al 112, che riferivano che era in corso una violenta rissa. Tra chi aveva chiesto l'aiuto dei carabinieri, c'era chi aveva segnalato anche l'uso di una mazza. Con il loro arrivo, i carabinieri hanno chiuso una parte della strada con le auto, avviando le prime indagini e visionando i filmati di videosorveglianza. L'attività dei militari del reparto territoriale, guidati dal tenente colonnello Francesco Mortari, ha condotto rapidamente all'individuazione di tre persone, due 18enni ed un 17enne, denunciati a piede libero sia alla procura ordinaria che a quella per i minori, per lesioni personali aggravate e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Alcuni momenti della rissa sarebbero stati ripresi proprio da una telecamera di sorveglianza. Dalle immagini è spuntata anche una mazza da baseball in metallo, rinvenuta dagli stessi carabinieri e sottoposta a sequestro.