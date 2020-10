È stato colpito alla testa mentre mungeva una mucca nel sua stalla. Grave un allevatore di 66 anni di Montesano sulla Marcellana. L'incidente è avvenuto questa mattina e considerato il grave quadro clinico (ma non è in pericolo di vita) è stato deciso per il trasferimento all'ospedale di Salerno.

LEGGI ANCHE Napoli, l'eterna attesa per l'abbattimento del viadotto ricoperto dai rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA