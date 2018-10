Lunedì 1 Ottobre 2018, 12:38

ANGRI - Parte il processo per le due persone che aggredirono un vigile urbano nell’esercizio delle sue funzioni: l'agente fu aggredito mentre effettuava un controllo su alcuni alimenti in un mercatino. Era il dicembre 2017 quando Luigi G. e Antonio F., entrambi di Angri, commercianti di frutta, aggredirono l'agente dopo aver ricevuto un controllo con contestuale provvedimento amministrativo per la sua merce. La situazione sfuggì di mano agli esercenti, con la discussione trasformata in una ressa violenta, sedata solo con l’arrivo di colleghi: la vicenda è ora oggetto di un processo davanti al Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, giudice Daniela De Nicola. Il 21 dicembre scorso, fu S.F. ad aggredire l'agente, per poi essere arrestato in flagranza. L’operazione sul territorio dei caschi bianchi riguardava l’esposizione degli alimenti all’esterno dei negozi, vietata da un’ordinanza firmata dal sindaco.Dopo l’intervento, il negoziante che aveva inveito già verbalmente contro il poliziotto, lo colpì alle spalle con un pugno, davanti al comandante dei caschi bianchi, Anna Galasso, con il successivo intervento dei colleghi, l’arrivo dell’autoambulanza, le prime cure e l’avvio dell’indagine, con l’arresto e l’identificazione dei corresponsabili. I familiari lo avevano aiutato, facendo scattare un ulteriore procedimento investigativo. Il vigile urbano picchiato, S. D., di Scafati, in servizio alla p.g. della Procura e sul territorio di pertinenza, venne trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore per le cure, tornando al lavoro dopo un periodo di convalescenza. I fatti avvennero in piazza Sorrento.