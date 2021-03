Multato ottanta volte sullo stesso tratto stradale ne pagherà soltanto una

Prende 80 multe sullo stesso tratto di strada a Verona dove si era recato per lavorare sulle ambulanze in servizio per il trasporto dei malati affetti da Covid-19 nel periodo più tragico della pandemia in Veneto. Assistito dallo studio legale di Giuseppina Marchesano, coadiuvata da Biagio Adinolfi, fa ricorso al giudice di pace e lo vince: dovrà pagare per intero solo una multa e le spese di notifica per le altre multe. La storia comincia lo scorso anno quando F. R un cinquantenne di Scafati, rimasto senza lavoro, si trasferisce in Veneto per guidare le ambulanze destinate ai malati di coronavirus per conto di una associazione. Nel tragitto casa–ospedale l’uomo, in un incrocio, con una segnaletica dubbia, invade per circa un metro, sotto gli occhi di una telecamera, la corsia destinata ai bus. Il tutto per 80 infrazioni, per un totale di circa 7.000 euro, che cominciano ad arrivare al suo domicilio scafatese. L’uomo sconfortato si rivolge ai legali. E dopo pochi mesi arriva la vittoria. «Il giudice – spiegano i legali - ha accolto la nostra tesi optando per il pagamento di una sola contravvenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA