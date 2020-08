Stanco di accogliere i suoi clienti tra odori nauseabondi, auto parcheggiate dove non potrebbero ed escrementi, decide di delimitare con delle fioriere un tratto di strada contrassegnata dal divieto di accesso e di transito, nonché zona di rimozione. Ma le buone intenzioni non bastano e si ritrova a pagare un verbale da 120 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico. È accaduto ad Enrico Leone, titolare della pizzeria Funiculì di vicolo Giudaica. Da anni Leone sta provando a risolvere il problema di via Cavaselice, una stradina di pochi metri che da via Roma conduce al suo locale: «Qui di sera accade di tutto. A parte la sosta di auto e motorini, lasciano immondizia, bottiglie, vanno a drogarsi e a fare i loro bisogni - spiega - La situazione è insostenibile e mi è stata più volte fatta notare dai clienti. Purtroppo la puzza arriva fino al locale e nel circondario. Inutili però le segnalazioni inoltrate più volte al comando della polizia municipale». Che, viceversa, è stato pronto nel rispondere a un esposto firmato da un residente della zona, a cui le fioriere non sono andate giù.



«Il giorno prima che mi fosse elevato il verbale - continua Leone - avevo avviato la pratica per l'occupazione del suolo pubblico con l'amministrazione comunale. L'avrei terminata dopo ferragosto, perché in quei giorni mi è risultato complicato trovare i funzionari addetti all'operazione. Di certo non era mia intenzione eludere le leggi, ma cercare di farle rispettare, contribuendo, nel mio piccolo, a regalare un alone di decoro urbano ad un pezzettino del centro storico che è stato trasformato in una discarica da certi frequentatori della movida. Invece le cose sono andate diversamente. Sono stato costretto a rimuovere le fioriere, che avevo acquistato a mie spese, in compenso in via Cavaselice sono tornate le macchine e l'immondizia». Leone è amareggiato anche perché, causa Covid, ogni attività commerciale del cuore antico della città si è espansa come poteva, posizionando in tutti gli spazi aperti sedie e tavolini per poter lavorare garantendo maggiore sicurezza ai clienti. «Non immaginavo - ribadisce - che quattro fioriere potessero infastidire il quartiere, che non mi pare reagisca energicamente di fronte allo scempio che si crea ogni sera a pochi metri dai portoni dei palazzi». Quello delle fioriere è uno stratagemma adoperato in diversi angoli del centro storico, con l'obiettivo di scoraggiare gli incivili e di tenere pulita e ordinata una piazza o una slargo. Ha funzionato a Porta Rateprandi, nei pressi della chiesa di Santa Maria de Lama, dove la storica discarica ammassata sulle scale a ridosso dell'edificio di culto medievale è finalmente sparita, lasciando il posto ad un piccolo giardino artigianale curato dai residenti. «Speriamo che ci si decida ad intervenire anche da queste parti - incalza il ristoratore. È veramente triste accogliere dei visitatori che provengono da altre regioni e che ti chiedono da dove arrivino i cattivi odori o perché ci sia un ingorgo di vetture che non consente neppure il passaggio pedonale. Mi auguro che i vigili urbani siano altrettanto solerti nel multare chi non rispetta le regole, creando intralcio a un lavoro che, nonostante le difficoltà, proviamo con fatica a portare avanti». Stesso scenario in largo Plebiscito: qui, a pochi passi dal Museo Diocesano, di giorno c'è una discarica dove si trovano perfino rifiuti ingombrati accatastati tra bustoni di plastica. Di sera, in particolare nel week end, è il turno di un parcheggio non autorizzato che in diverse occasioni ha reso impossibile l'accesso delle autoambulanze. Idem in via Monti, dove però le proteste degli abitanti del quartiere sono riuscite, seppure temporaneamente, a garantire maggiori controlli e dunque minori danni.