Lunedì 26 Agosto 2019, 18:35

Sono in corso in questi giorni a Ravello una serie di controlli mirati da parte degli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Giuseppe De Stefano, finalizzati a verificare il conferimento dei rifiuti solidi urbani e contrastare il fenomeno del “sacchetto selvaggio”.Diverse sono state finora le anomalie riscontrate, in particolare per il mancato rispetto del calendario della raccolta differenziata e del fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti in alcuni punti della cittá.Prezioso, nel corso delle verifiche operate anche da remoto dagli agenti della polizia municipale, è stato il contributo dei diversi impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale grazie al quale sono state accertate e contestate violazioni al regolamento di polizia urbana vigente con l'applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 36 a un massimo di 300 euro.Nei prossimoi giorni saranno programmati ulteriori controlli da parte degli agenti al fine di contrastare un fenomeno che mina fortemente il decoro della Cittá della Musica.