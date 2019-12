Ultimo aggiornamento: 07:01

La morsa della sosta selvaggia non libera Salerno . Nell’ultimo semestre, incluso il periodo natalizio,. Se il centro comincia a respirare dopo anni di battaglia alla doppia fila, non si può dire lo stesso per le strade da via Irno a Mercatello. Da luglio a dicembre la doppia fila ha visto cadere nella rete dei controlli ben 18.034 guidatori. Il dato emerge da un report delle multe elevate nell’ultimo semestre da parte della Polizia municipale.A quanto si apprende, si rileva che tra ottobre e dicembre si sia registrata l’impennata di sanzionati. Tra luglio e settembre sono state multate 7.237 persone per parcheggio in doppia fila e divieto di sosta o sosta su stalli riservati a disabili. Mentre tra ottobre e dicembre sono 10.797 i sanzionati. Se ci riferiamo ai sei mesi di attività anti sosta selvaggia, emerge una media mensile di 3.005 sanzionati, ben 100 giornalieri. In autunno s’è registrata una recrudescenza di trasgressioni al volante e una impennata dei casi di sosta selvaggia dal centro alla zona orientale.Ma le infrazioni non si registrano in modo omogeneo. A quanto si apprende,. Questa volta la carenza di parcheggi c’entra poco. Perché a Torrione, Pastena e Mercatello le aree di sosta non mancano e la presenza di stalli entro le strisce blu vengono rispondo sufficientemente alle richieste di posti auto dei residenti.