Muore a 32 anni dopo dieci giorni di ricovero, la Procura avvia un'inchiesta

Si terrà martedì l'autopsia sul corpo di Fabrizio Gaudioso, il 32enne di Cava de' Tirreni deceduto all'ospedale locale. Il ragazzo era stato ricoverato lo scorso gennaio, poi le dimissioni. Gli accertamenti per complicazioni respiratorie e ai polmoni. Poi era stato ricoverato di nuovo in ospedale, in ragione di alcuni problemi emersi successivamente.

Prima del decesso, il 32enne era rimasto in ospedale per dieci giorni, nel reparto di Medicina. Il fratello ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria per fare chiarezza sulla morte. Ora la magistratura dovrà accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità mediche. La salma è allo stato sotto sequestro per l'esame autoptico, fissato per la prossima settimana. Le forze dell'ordine hanno sequestrato cartella clinica e documentazione, relative ai due periodi di ricovero del ragazzo.