Giovedì 9 Maggio 2019, 15:36

Muore bimbo di pochi mesi, a Sarno si fermano tutti gli eventi ed anche tutte le attività elettorali. Una città in lutto per la morte di un bimbo di 8 mesi, a causa, pare, di un problema congenito. La notizia della morte del piccolo Alberto si è diffusa nella mattinata di oggi e tutti i candidati alle prossime amministrative hanno ritenuto opportuno comunicare lo stop di ogni tipo di attività già in programma per la giornata di oggi, 9 maggio.Una città in lutto, molto conosciuti i genitori ed i nonni del piccolo. In tanti si sono stretti al loro dolore, numerosi i messaggi di cordoglio anche sulle piattaforme social.