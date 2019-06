Sabato 8 Giugno 2019, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIANO. E' stato assolto per non aver commesso il fatto A.C. , giovane finito a giudizio per omicidio colposo, a seguito dell'incidente in cui perse la vita il 39enne Rocco Di Filippo, a Siano. I due erano entrambi a bordo di uno scooter coinvolto in un incidente stradale nell'agosto del 2015. Di Filippo era deceduto dopo un periodo di coma all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Dopo il drammatico incidente, Di Filippo era stato ricoverato in gravi condizioni, con il decesso subentrato a causa dei politraumi subiti dalla caduta dalla moto, la stessa su cui viaggiava l'amico, finito sotto accusa perchè ritenuto in qualche modo responsabile, del sinistro mortale.Ma le indagini difensive, in attesa di leggere le motivazioni del giudice, hanno escluso colpe nei riguardi dell'amico della vittima. Ad emettere sentenza di assoluzione è stato il giudice monocratico di Nocera Inferiore, con la formula piena e il contestuale dissequestro del veicolo. Entro sessanta giorni si conosceranno le ragioni della sentenza. L'imputato, a seguito del sinistro, riportò leggere ferite. Ad indagare furono i carabinieri di Mercato San Severino. Rocco Di Filippo morì dopo quasi due settimane di ricovero, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni.