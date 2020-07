Non fu un caso di malasanità. Non per un medico di un centro centro diagnostico privato a Scafati. È stata assolta al termine del processo celebrato davanti al giudice del Tribunale monocratico la dottoressa imputata per omicidio colposo riguardo il decesso di G.S.. Secondo la Procura di Nocera Inferiore l’episodio verificato a Scafati, in un centro diagnostico, fu caratterizzato da una diagnosi errata, che avrebbe condotto al decesso del paziente. L'indagine era partita dopo la denuncia della famiglia, con due medici individuati poi dall'autorità giudiziaria. I fatti risalgono al 26 marzo del 2014, data del decesso. Gli inquirenti furono supportati da una consulenza medico legale, con lo svolgimento dell’esame autoptico in cerca della verità e la successiva contestazione agli indagati di aver sbagliato diagnosi per il paziente.

Oltre al radiologo, rimasto a sostenere il processo, fu indagato anche un altro medico, il direttore della struttura specialistica la cui posizione fu poi stralciata nel corso delle indagini. L'uomo morì a Caserta, dopo la diagnosi effettuata nel centro dell'Agro nocerino sarnese. Secondo le accuse, i nuovi accertamenti svolti furono ritenuti «intempestivi», per via del tempo trascorso a seguito dell'errore presunto contestato e avvenuto in una fase precedente. Il 22 marzo prima dell’episodio l'uomo fu sottoposto ad una Tac, alla quale però non seguì la diagnosi corretta e il contestuale intervento chirurgico che si sarebbe dovuto effettuare, operazione decisiva in grado di scongiurare il precipitare delle situazioni e infine l’esito. L’intervento che gli avrebbe salvato la vita non ci fu: l'uomo si recò al centro per attenzionare una forma di cefalea, primo passo a cercare le cause del malessere. I familiari in un primo momento lo ricoverarono all’ospedale di Ariano Irpino, e poi in una seconda fase in quello di Caserta. Una volta arrivato nel reparto, il paziente fu giudicato non operabile perché in stato di stazionarietà neurologica e in gravissime condizioni emodinamiche. Ora, al termine del primo grado di giudizio, la dottoressa del centro ha ottenuto l’assoluzione. Si dovrà attendere il deposito delle motivazioni per comprendere il ragionamento del giudice, sull'intera vicenda.

