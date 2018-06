Lunedì 25 Giugno 2018, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 20:42

NOCERA INFERIORE - Dopo quasi due mesi di ricovero e un'operazione all'addome, è morta a 72 anni. Sul caso indaga ora la Procura di Nocera Inferiore. Dopo diverse settimane di degenza, tra l’ospedale di Scafati e quello di Nocera Inferiore, una donna originaria dell'Agro nocerino sarnese ha esalato l'ultimo respiro lo scorso venerdì, 23 giugno. La famiglia ha deciso di sporgere formale denuncia contro i due ospedali che hanno avuto in cura il proprio familiare. Nei prossimi giorni, sarà conferito incarico al medico legale per l'autopsia, con contestuale notifica ai medici interessati di un quasi certo avviso di garanzia. Un atto necessario per permettere di accertare le cause del decesso e consentire, a chi ha avuto in cura la donna, di poter nominare un proprio perito di fiducia. Nel registro degli indagati potrebbero finire sia medici dell'ospedale nocerino che delo Scarlato di Scafati. La 72enne, con un quadro clinico già precario, era stata ricoverata a Nocera Inferiore ed operata presso il reparto di chirurgia. Successivamente, era stata poi trasferita a Scafati e poi, nuovamente a Nocera. Questo nel giro di un paio di settimane. Il decesso si sarebbe registrato dopo circa due mesi dal primo acesso, nel reparto di rianimazione.