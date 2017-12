Domenica 31 Dicembre 2017, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta dopo circa due mesi di ricovero, cambiando due ospedali, a soli 33 anni. Un male o una patologia non ancora definita, che ha spinto il marito a sporgere denuncia ai carabinieri. A seguito di ciò, la Procura di Nocera Inferiore ha aperto formalmente un’inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati i nomi di 30 persone, tra medici, infermieri e altro personale. L’accusa formale per tutti è di omicidio colposo. Sullo sfondo c’è la morte di Anna Pistol, 33enne di Scafati, sposata e con figli.Il sostituto procuratore Gaetana Amoruso ha conferito ieri mattina, intorno alle 13, l’incarico al medico legale Giuseppe Consalvo per l’esame autoptico. Quest’ultimo è stato eseguito nel primo pomeriggio. Serviranno novanta giorni per comprendere le cause della morte della donna, oltre ad accertare l’esistenza di eventuali patologie pregresse. Il percorso che ha portato al decesso la 33enne è iniziato lo scorso 20 settembre, quando la donna aveva accusato un malore in casa. Il marito aveva allertato il 118, che l’aveva soccorsa in una prima fase, per poi trasferirla con l’ambulanza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.Secondo le prime informazioni, contenute nella denuncia, ma da verificare secondo i tempi, Anna Pistol sarebbe finita in stato di arresto cardiaco per diversi minuti. Una circostanza che è al vaglio degli inquirenti e rappresenta un primo punto di partenza per l’indagine. Non è esclusa la possibilità di danni permanenti, che nel lungo periodo di ricovero potrebbero non essere stati affrontati secondo protocollo. Una volta a Nocera, la donna era stata trasferita in fase di ricovero presso il reparto di rianimazione. Qui sarebbe rimasta per un lungo periodo, fino al trasferimento all’Andrea Tortora di Pagani. Proprio lì è poi deceduta, pochi giorni fa, il 23 dicembre. La denuncia ai carabinieri della tenenza è stata sporta dal marito Angelo, che lamenta non solo una presunta e cattiva gestione e cura della paziente, ma pretende anche chiarezza.