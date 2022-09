Muore in Francia cadendo dal terrazzo Sapri saluta Diego

Si svolgeranno questa mattina alle 11.00, presso la chiesa Madre di Sapri, i funerali di Diego Mandola. Il cameriere 36enne è deceduto in Francia, dove si era trasferito per lavorare già da diverso tempo, a seguito di una caduta dal terrazzo, posto al quinto piano dell’edificio presso il quale il giovane abitava. Il padre, insieme ad altri familiari, si è recato a Thonon Le Bains allo scopo di riportare la salma in patria. Durante la permanenza nell’Alta Savoia francese, i parenti di Diego si sono recati anche presso il ristorante dove il ragazzo lavorava per provare ad approfondire cosa possa essere accaduto ed avere notizie dirette da chi ha trascorso con il 36enne saprese gli ultimi istanti della sua vita. L’ipotesi più accreditata resta quella della caduta accidentale ma ci sono diversi elementi ancora da chiarire, a cui lavorano le forze dell’ordine francesi. Anche l’avvocato a cui la famiglia si è rivolto per seguire la vicenda e decidere il da farsi ci va cauto. Si attendono infatti ancora gli esiti dell’autopsia per avere maggiori particolari. Le indagini sono ancora aperte. Nei prossimi giorni se ne potrà sapere di più, intanto la cittadina di Sapri, incredula e scossa, con i genitori, la sorella gemella di Diego Elisabetta, i fratelli e i tanti amici e conoscenti si prepara a riabbracciare il giovane per dargli l’estremo saluto.