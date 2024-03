Domenica tragica nella piccola comunità di Caggiano: un anziano è deceduto in seguito a un incendio. L'uomo era stato salvato dal nipote ma poi è deceduto in ospedale. I fatti: intorno alle 10 di ieri mattina il 79enne era nella sua auto posizionata nel garage al di sotto della sua abitazione. Giuseppe Adesso era all’interno dell’abitacolo quando - per cause in corso di accertamento da parte di carabinieri e vigili del fuoco - le fiamme hanno avvolto il veicolo. Il fumo è stato visto dall'esterno, probabilmente sono state sentite anche delle urla provenire dal garage, e sono intervenuti due vicini e il nipote di Adesso.

APPROFONDIMENTI Salerno, sul Lungomare passeggiata ad ostacoli Sarno, baby gang aggredisce una bambino di 10 anni Salerno, furto nell'area parcheggio del comando provinciale dei vigili del fuoco

I tre sono riusciti a trarre in salvo l'anziano e nel frattempo è arrivato sul posto un'ambulanza del 118 oltre che vigili del fuoco e volontari della protezione civile Gopi. Immediata la corsa in ospedale “Luigi Curto” di Polla per le ustioni riportate anche se non sembravano gravi. Tuttavia l'anziano ha anche inspirato molto fumo e nel primo pomeriggio il cuore ha cessato di battere. Si presuma possa essere sopraggiunto un malore.

A coordinare gli interventi è stato il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Il primo cittadino ha espresso cordoglio per il lutto che ha colpito Caggiano e ha voluto rimarcare lo sforzo eroico, ma purtroppo vano, dei tre suoi concittadini - i due vicini di casa e il nipote dell'anziano - che non hanno temuto per la propria sorta per tentare di salvare il 79enne. L’auto è stata sequestrata dai carabinieri.