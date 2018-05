Sabato 26 Maggio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 06:40

CASAL VELINO - Il Cilento perde la sua nonnina più longeva. Si è spenta ieri mattina alla veneranda età di 110 anni Nonna Vittoria Balbi. Il 15 dicembre aveva festeggiato l’ultimo compleanno insieme ai suoi figli e alla comunità locale. Nata a Roccagloriosa nel 1907 ha vissuto gran parte della sua vita a Salento. Attualmente abitava a Vallo Scalo, nel Comune di Casal Velino. È morta ieri mattina nella sua abitazione.I 110 anni di nonna Vittoria Balbi erano un record. Il Cilento è da sempre terra di centenari, ma nessuno negli anni recenti aveva raggiunto questo traguardo. Il primato fino allo scorso anno lo aveva il comune di Cicerale. Qui Paladino Angelina raggiunse i 109 anni, in perfetta forma fisica e mentale. Angelo Valva, ne festeggiò 108. Nonna Vittoria così come i tanti nonnini centenari del Cilento è stata più volte intervistata da giornalisti internazionali alla ricerca del segreto della lunga vita dei cilentani. Vittoria Balbi, ha vissuto per buona parte da casalinga, circondata da numerosi parenti. Sposata ha preso il cognome Gravina, ha avuto cinque figli, due maschi e tre femmine, e una schiera di nipoti e pronipoti. Una donna attiva, anche dopo aver compiuto i 100 anni è stata autonoma. Negli ultimi anni le forze e la lucidità erano in parte diminuite ma è stata vigile fino alla fine.