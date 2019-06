Giovedì 27 Giugno 2019, 06:10

Tre persone indagate per la morte di un 61enne in ospedale. Si tratta di due medici e di un radiologo in servizio al Luigi Curto di Polla. I tre professionisti sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Giuseppe Rotunno, un uomo di 61 anni, residente nel comune di Auletta, deceduto nel nosocomio valdianese a distanza di alcuni giorni dal ricovero. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo in concorso, i due medici indagati sono in servizio rispettivamente nel reparto di chirurgia e nel pronto soccorso. L’iscrizione nel registro degli indagati è stato anche un atto dovuto, così che i tre medici hanno potuto nominare i propri avvocati e periti per l’autopsia, che si è tenuta ieri come disposto dalla Procura di Lagonegro. Secondo quanto emerso il 61enne nei mesi scorsi ha subito un primo intervento in un ospedale di Napoli per un tumore. Poi è stato dimesso. Lo scorso 19 giugno ha accusato un dolore allo stomaco e dopo un controllo al Pronto soccorso è tornato a casa. La sera, con i dolori che continuavano, è tornato all’ospedale dove è stato ricoverato. È morto dopo due giorni.