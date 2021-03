Bandiere a mezz'asta per Natalia, badante morta per salvare due anziani

Bandiere a mezz'asta anche a Cicerale per ricordare Natalia Beilovya, la badante bulgara morta nell'incendio di un'abitazione a Battipaglia dopo aver salvato i due anziani presso cui lavorava. Secondo una prima ricostruzione la badante si sarebbe spesa per mettere in salvo i due anziani ma poi è rientrata in casa per provare a recuperare qualcosa, non riuscendo più ad uscire a causa delle fiamme e dei fumi e perdendo la vita.

Natalia Beilovya viveva a Cicerale, nel Cilento. «Era integrata perfettamente in paese, ben voluta da tutti, ha perso la vita per un gesto eroico È morta per salvare la vita alle persone per le quali lavorava come badante a Battipaglia. Un gesto di grande umanità», il commento del sindaco Gerardo Antelmo che ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in paese in senso di lutto.

«L'esempio di Natalia deve essere il nostro esempio di oggi», ha concluso Antelmo.

