Muore schiacciato dal trattore, non ci sono indagati

Martedì 7 Agosto 2018, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Postiglione. E' caduto da solo, Antonio Grossi, 67 anni, il pensionato morto, pochi giorni fa, schiacciato dal trattore che guidava. L'agricoltore sarebbe finito contro un albero. Dopo l'impatto, Grossi ha perso il controllo del mezzo agricolo ed è piombato sul terreno dove è rimasto schiacciato dal trattore cingolato.Smentite dagli investigatori le voci sulla presenza di altre persone, non ci sono indagati.Il 67enne è stato ritrovato in località Canneto senza vita. L'esame autoptico, svolto sabato scorso dal medico legale Rizzolo, ha riscontrato diverse ferite mortali al torace e alla testa. La salma sequestrata dagli investigatori è stata restituita alla famiglia per la cerimonia funebre che si è tenuta ieri.Al funerale di Grossi hanno partecipato centinaia di postiglionesi che hanno raggiunto la chiesa di San Giorgio e San Nicola.