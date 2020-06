Il cuore di Ernesto Cianciarulo, 37enne di Pontecagnano sottocapo della Marina Militare, ha smesso di battere ieri mattina all’ospedale di Salerno. Il militare, nella serata di venerdì scorso, è rimasto coinvolto in un rocambolesco incidente stradale a Pontecagnano mentre in sella alla sua moto, una Bmw Gs, si è scontrato con un’auto. Nelle ultime ore le condizioni di salute del marinaio, che prestava servizio a Roma, si sono aggravate, ed è deceduto. La famiglia di Cianciarulo ha assecondato il desiderio del congiunto e ieri ha autorizzato l’espianto degli organi.



Il marinaio venerdì sera stava rientrando a casa, a Pontecagnano, ma mentre percorreva con la moto via Mar Tirreno, una strada interpoderale che conduce in litoranea, è avvenuto l’impatto con un’auto, ed finito violentemente sull’asfalto. Il motociclista ha riportato trauma cranico e varie ferite. Le condizioni di salute del sottocapo della Marina Militare sono subito apparse gravi ai soccorritori, che lo hanno trasportato al Ruggi, dove è stato ricoverato in coma, nel reparto di terapia intensiva, dove ieri il 37enne è deceduto verso le 9,30.



La donna, una 42enne di Pontecagnano, alla guida dell’auto che si è scontrata con il motociclista, è stata sottoposta al drug test e all’alcol test, risultati entrambi positivi. La sua posizione giudiziaria si è aggravata dopo il decesso del motociclista, ed ora è indagata per omicidio stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA