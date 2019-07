CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:00

Un murales con l'immagine di Matteo Salvini accostato a due scimmie fa scoppiare il caso politico in provincia di Salerno. A Baronissi, ieri mattina, è apparso, su una murata del famoso Parco della Rinascita, un murales realizzato da un writer che, successivamente, si è scoperto non essere stato ufficialmente invitato dall'associazione organizzatrice di Overline, la manifestazione internazionale di street art che la città della Valle dell'Irno ospita ogni anno. Nell'immagine realizzata dal writer compaiono due scimmie con accanto il vice premier e ministro dell'Interno e la scritta «49 milioni di anni fa». Un riferimento, seppur indiretto, alla cifra che il partito del Carroccio deve allo Stato in materia di rimborsi elettorali.