Muratore ritrovato in fin di vita in una strada di Camerota: si indaga

E’ in condizioni disperate un uomo straniero di 48 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e rinvenuto privo di sensi la settimana scorsa a poche decine di metri dalla sua abitazione, in località Marco, tra Marina di Camerota e Camerota. Nella serata di ieri, mercoledì, la compagna di V.G., originario della Romania, si è recata presso il nosocomio e ha appreso la triste notizia: l’elettroencefalogramma effettuato è risultato piatto. Non ci sarebbe attività celebrale e l’equipe medica dalle 8 di questa mattina, giovedì, è impegnata nell’effettuare ulteriori esami. Intanto la figlia del malcapitato sta raggiungendo il papà in Italia.



L’uomo è stato ritrovato qualche giorno fa in località Marco.



Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il corpo era a pochi metri da un muretto, non distante dall’abitazione dell’uomo dove vive insieme alla compagna e alla figlia della donna, aveva una ferita vistosa sul capo. Un passante ha allertato immediatamente le forze dell’ordine e un’ambulanza, inviata sul posto dalla centrale operativa del 118, ha trasferito l’uomo all’ospedale di Vallo della Lucania.