Musica fracassona, scatta la linea dura della polizia locale per reprimere abusi e violazioni nel fine settimana. Si punta a frenare possibili violazioni. Il bilancio dei primi controlli è di 5 locali sanzionati nel centro storico. Gli agenti della polizia municipale, diretta dal comandante Rosario Battipaglia, nell’ambito di verifiche specifiche, hanno effettuato negli ultimi giorni accertamenti in zona movida e in zona orientale. Un bar nella zona centrale è stato sanzionato con verbale di mille euro per mancanza di relativa valutazione di impatto acustico: inoltre si è riscontrato che il barista aveva ben numerose casse stereo che avevano reso un inferno le notti dei residenti. Sempre nella zona centrale in un noto locale si diffondeva musica ben oltre mezzanotte. Per altri 3 locali è stata accertata la mancanza di una perizia fonometrica tale da far scattare un verbale salato di mille euro. I controlli proseguiranno per prevenire altre violazioni. Una storia che si ripete. Precisamente un anno fa, a inizio maggio, scattarono serrati controlli per venire incontro alle esigenze di residenti spazientiti da intere notti insonni. Locali fracassoni che nel centro storico e nel resto della movida poco sono armonizzati col resto del contesto abitativo. Dopo un anno stesse situazioni di disagio notturno. I controlli proseguiranno per tutto il mese di maggio perché al comando di via Dei Carrari stanno pervenendo non poche segnalazioni da parte di residenti esasperati contro la musica selvaggia.

APPROFONDIMENTI Cilento, arriva la “Guida Turistica” dedicata alle spiagge più belle a sud della provincia Scafati, ospedale chiuso per carenza di medici:«Non sarà riaperto per volere di De Luca» Battipaglia, ipotesi ricollocamento per 40 lavoratori Fos: niente accordo con Prysmian

Qualche gestore dimentica che la musica con casse è vietata dopo mezzanotte. E per questo gli agenti della polizia municipale hanno chiesto ad Asl e Arpac l’intervento con misuratori dei decibel. I fonometri hanno già fatto al loro comparsa permettendo di sanzionare un locale nel centro storico. Non solo lotta contro i decibel selvaggi nel cuore della notte. L'ufficio contravvenzioni di via Dei Carrari, coordinato dal capitano Gerardo Caiazza, ha multato 4 gestori di locali per occupazione di suolo pubblico.