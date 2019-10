BARONISSI. Il locale suonava musica ad un volume troppo elevato, sforando i parametri di legge e disturbando la quiete pubblica. Per questo, il legale rappresentante di una società che aveva in gestione quello stesso locale, sarà processato per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. I fatti risalgono al 29 luglio del 2017. Un locale nella sua gestione, stando a quanto raccolto in un'informativa dei carabinieri di Baronissi e dall'Arpac, aveva la musica troppo alta. Nello specifico, la stessa era "chiaramente udibile dall'esterno del locale e superando i limiti consentiti dalla legge", con la conseguenza di disturbare le occupazioni e il riposo delle famiglie residenti nelle abitazioni limitrofe. Ad indagine chiusa, la procura aveva condannato l'uomo con un decreto penale di condanna, pari a 3000 euro circa, ma l'opposizione presentata dall'indagato ha spinto il gip per la fissazione di un processo, da affrontare ora in dibattimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA