Attenzione alla sfera domestica, a quei comportamenti da cui scaturiscono il più delle volte litigi e cause condominiali. Il regolamento comunale di polizia urbana è cosa fatta. L’attento approfondimento effettuato in sede di commissioni comunali è arrivato a conclusione. Prossimo passo: l’approvazione in consiglio comunale. Nel nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Salerno, atteso da più di 20 anni, riflettori puntati sulle condotte di vita domestica, nelle private abitazioni insomma. Ed ecco che scattano i divieti di musica selvaggia anche entro le mura di casa. E c’è la conferma del divieto di prostituzione sessuale nei condomini qualora venisse offesa la pubblica decenza, producendo atteggiamenti di disturbo: si pensi a strani e continui andirivieni negli androni e all’offesa alla “civile convivenza”, si legge nel regolamento.

La bozza, in possesso del Mattino, svela i più curiosi dei divieti, obblighi di civile convivenza a cui ogni salernitano dovrà attenersi per i prossimi anni. Partiamo dalla novità delle musica “selvaggia” in casa. Per anni a Salerno si è parlato di movida spaccatimpani. Adesso il regolamento punta il dito sui residenti che diffondono musica rumorosa. Le nuove regole sono contenute all’articolo 7, “Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private”. La premessa è subito chiarita dall’amministrazione. E cioè: «Il Comune contempera gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi - parimenti meritevoli di tutela - alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone sia nel normale svolgimento delle occupazioni sia nel riposo». Serenità e tranquillità che potrebbero essere violati da comportamenti molesti che avvengono nelle case. E in questo caso spunta il divieto alla musica rumorosa. Al comma 3 dell’articolo 7 del neo regolamento di Polizia urbana, oggetto di discussione per settimane nelle commissioni consiliari di Palazzo di Città, si legge che «nelle abitazioni private non è consentito istallare o tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo, senza la relativa autorizzazione”, prevista dell'articolo 6 del regolamento comunale del 2002 denominato “Regolamento delle attività rumorose». Ma il provvedimento comunale è più chiaro ed esplicito. Ed entra nella sfera domestica. «Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica – si legge nella bozza del regolamento - devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati«. Televisori e radio abbassate, quindi, per non disturbare i vicini che potrebbero spazientirsi. E non solo. «Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini», scandisce il regolamento sempre all’articolo 7. Insomma, musica in casa a tutto volume e con casse stereo, assolutamente al bando per non disturbare la quiete. «Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle 14 alle 16 e dalle 22 alle 07 – si puntualizza - salvo la totale insonorizzazione del locale». Chiunque contravviene è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

All’articolo 8 c’è il via libera al divieto di prostituzione molesta nelle case private. «All'interno degli edifici condominiali è vietata la prostituzione quando, a seguito delle consentite verifiche della Polizia Municipale, venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la civile convivenza per le modalità con cui essa si svolge», si legge nel regolamento. Stop quindi a incontri sessuali rumorosi. Sì a rapporti discreti, senza dare nell’occhio. Al bando via vai negli androni troppo invadenti. È prevista la multa di 200 euro per clienti e prostitute domestiche.