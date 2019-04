Martedì 2 Aprile 2019, 10:25

Musica dal vivo senza autorizzazione, scattano le denunce e le sanzioni. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina diretti dal capitano Davide Acquaviva hanno denunciato un 36enne e sospeso l’attività di due imprese. I militari di Sala Consilina, in collaborazione con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, ASL e SIAE di Sala Consilina hanno accertato che il 36enne domenica scorsa ha organizzato, in un locale aperto al pubblico una serata con musica dal vivo senza avere le prescritte autorizzazioni previste dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per mancata emissione dei titoli fiscali di accesso allo spettacolo, impiegando anche alcuni giovani lavoratori in nero.Durante i controlli, i carabinieri hanno accertato che anche un cantante, titolare di una impresa individuale, ha impiegato due musicisti di accompagnamento ed addetti al suono, suoi dipendenti, tutti in nero.Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 30.000 euro.