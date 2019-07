Mercoledì 3 Luglio 2019, 06:45

CAVA DE' TIRRENI - «Erano in sei: tre motorini e un’auto. Non erano armati. Avevano solo i caschi che si sono tolti, ma quello che è stato terrificante è vederli scagliarsi contro la nostro auto. Con pugni e calci hanno tentato di infrangere i vetri. Volevano ad ogni costo tirarci fuori. Non si sono fermati neppure alla vista dei vigili. Abbiamo sentito dire che eravamo vestiti trasandanti non era così, ma questo non giustifica la violenza, è come dire che una ragazza in minigonna se l’è cercata se viene stuprata».Dopo la presunta aggressione subita dalla band Vico Massuccio, nella frazione di Rotolo, ad opera delle ronde che avrebbero scambiato i componenti per ladri, a parlare è la compagna del batterista. La ragazza, che vuole mantenere l’anonimato per paura di ritorsioni, domenica scorsa era in auto con il suo ragazzo e pochi metri più avanti c’era, in un’altra auto, il chitarrista. Finora non hanno presentato denuncia. Dicono di essere ancora scossi, anche se su facebook hanno postato diversi video e commenti. «Dovevamo esibirci nella frazione di Rotolo per la festa di San Giovanni - racconta la ragazza - abbiamo sbagliato strada e ci siamo ritrovati nella piazzetta di San Pietro. Siamo scesi per bere ad una fontanella e siamo stati accerchiati da queste persone che ci hanno chiesto in malo modo cosa ci facevamo in quella zona. Noi, anche perchè in auto avevamo una strumentazione molto costosa, abbiamo tirato diritto».È iniziato così l’inseguimento per le curve della Maddalena. «I motorini ci hanno affiancato mentre un’auto si è messa davanti, tra noi e quella del nostro chitarrista che ci precedeva. Al semaforo hanno iniziato a prendere a calci e pugni i finestrini per romperli e cercato di aprire le portiere per tirarci fuori. Siamo riusciti a scappare. I vigili che erano li per la processione hanno pensato che c’era una discussione per un incidente. In ogni caso questi delle ronde sono scappati». Il gruppo, composto anche dal cantante, originario di Cava, ha precisato che questo episodio non cambia la considerazione della città.