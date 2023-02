Nuovi Scenari, c'è Naples on tiptoe alla Sala Le Muse a Baronissi

Metti una sera sul palco di Sala Le Muse a Baronissi (Via Sant'Andrea, 67) un pianoforte con Ernesto Pulignano, tre protagonisti (Fortuna Capasso, Silvia D’Errico e Salvatore Minopoli) e 4 coreografi (Antonio Iavarone, Antonio Romano, Simona Dipierri e Davide Raimondo) ed il racconto di Napoli attraverso le canzoni, la prosa e i versi si fa danza. “Naples on tiptoe” del Professional Ballet attinge proprio alla poetica della danza per rileggere in maniera assolutamente nuova le straordinarie pagine dei classici napoletani.

Si va in scena sabato 4, alle ore 21, e domenica 5, alle ore 18.30 nell’ambito della nuova stagione di “Nuovi Scenari” organizzata da TeatroNovanta con il patrocinio del Comune di Baronissi. La direzione artistica è di Pina Testa e Fortuna Capasso. La regia è di Gaetano Stella che per questo spettacolo ha scelto una sola parola d’ordine: emozionarsi. Del resto il tema che fa da filo conduttore allo spettacolo sono proprio le emozioni che sono alla base di tante canzoni del repertorio classico napoletano, così come dei testi di prosa e poesia che ancora oggi rappresentano un pilastro della cultura italiana. Ed è attingendo a questa vasta enciclopedia che Gaetano Stella ha costruito un percorso originale chiedendo ai maestri della danza una rilettura che portasse al centro del racconto la poetica in tutte le sue forme.

Il punto di domanda dal quale Gaetano Stella è partito è stato: «Emozionarsi ancora parlando di Napoli, emozionarsi ascoltando le straordinarie melodie del repertorio classico napoletano, le parole in versi o in prosa già tante altre volte sentite, è possibile? La risposta è sì. Con “Naples on Tiptoe” si propone uno spettacolo suggestivo che vuole proporre in maniera assolutamente nuova, in punta di piedi, anzi sulle punte, una rilettura di questi».

