Sabato 21 Settembre 2019, 01:20

«La città di Salerno e la politica amministrativa non possono assolutamente rinunciare ad una intelligenza intuitiva e fine come quella di Roberto De Luca». Per il sindaco Vincenzo Napoli può sempre esserci un posto nella sua giunta per l’ex assessore al Bilancio, dimissionario dopo l’inchiesta sui rifiuti che lo travolse a febbraio scorso. In fondo lui, della correttezza e della limpidezza dei comportamenti dell’ «amico Roberto» non ha mai dubitato. Ed ora che la procura di Napoli ha chiesto ed ottenuto l’archiviazione del fascicolo, Napoli non esita a mostrare la sua «fiducia» nel giovane De Luca. «Io sono garantista ma in questa circostanza il garantismo c’entra poco. Conosco Roberto e non ho mai avuto dubbi su di lui. Ero certo che da quella terribile vicenda ne sarebbe uscito a testa alta. Ora, però, mi auguro solo che l’autorità giudiziaria decida di prendere provvedimenti verso coloro che hanno messo in piedi questa assurda trappola».