Nel weekend la Costiera è più vicina: al via la linea Napoli-Positano-Amalfi

Da sabato 31 luglio parte un nuovo collegamento marittimo targato Alilauro, con partenze il sabato e la domenica da Napoli Beverello per Amalfi e Positano.

Il servizio, effettuato con unità funzionali e comode, completamente igienizzate e dotati di filtri Hepa per il filtraggio dell’aria, risponde a una esigenza crescente di mobilità verso uno dei tratti più intriganti della costa campana. In più, il viaggio stesso diventa esperienza grazie a panorami unici che, visti da mare, paiono ancora più mozzafiato.

Orari

Da Napoli Molo Beverello ad Amalfi: 8.10; 16.55

Da Napoli Molo Beverello a Positano: 8.10

Da Amalfi a Napoli Beverello: 9.35; 18.50

Da Positano a Napoli Beverello: 10.05; 19.20

Tariffe

Biglietto ordinario: solo andata € 20,00, andata e ritorno € 38,00

Bambini 2-12 anni: solo andata € 12,00, andata e ritorno € 22,00