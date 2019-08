Venerdì 30 Agosto 2019, 14:44

Potrebbe essere dimessa già all'inizio della prossima settimana la bimba di sette mesi, di nazionalità pachistana, rimasta ferita in un centro per immigrati di Atena Lucana a causa della caduta di una finestra. Lo rende noto l'ospedale Santobono di Napoli dove la piccola è giunta ieri, dall'ospedale di Polla con una eliambulanza.Durante la visita a cui è stata sottoposta nell'ospedale salernitano ieri sera è emersa la presenza «di un importante ematoma toracico alla base del collo, addome dolente ma trattabile alla palpazione», come riposta il referto del pronto soccorso. La piccola è stata quindi trasferita in rianimazione dove è rimasta per una breve osservazione in merito ai problemi pneumotoraci.Stamattina - informa il Santobono - in seguito a consulenza chirurgica è stata trasferita nel reparto di chirurgia. La bimba non ha fratture e si ipotizza che possa essere dimessa già in settimana.