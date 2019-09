Domenica 1 Settembre 2019, 11:36

È di un morto e di un ferito in prognosi riservata il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 5 in località Cenito a Castellabate, lungo la strada che da San Marco porta a Ogliastro Marina. La vittima è un giovane di 22 anni, Michele Innarella, di San Giuseppe Vesuviano, che si trovava a bordo di una Fiat 500 insieme a un coetaneo, anche lui residente a San Giuseppe.Per cause che dovranno accertare i carabinieri della compagnia di Agropoli, intervenuti sul luogo dell'incidente, l'automobile è sbandata dopo una curva ed è finita contro un albero. A causa del forte impatto, Innarella è stato sbalzato fuori dall'auto ed è morto. L'amico che era con lui è rimasto ferito ed estato trasportato in codice rosso dall'ambulanza Asa del Saut di Castellabate all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. I due ragazzi stavano tornando da una serata in discoteca.