Job in Campus 2022, da lunedì 24 orientamento universitario a Salerno

Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre ritorna l'appuntamento con «Job in Campus», la settimana di orientamento universitario al mondo del lavoro, promossa e curata ogni anno dal servizio placement di tteneo, con l’obiettivo di supportare e favorire l’incontro tra il mondo delle aziende e quello degli studenti, delle studentesse, laureati e laureate dell'Ateneo.

L’evento, giunto alla sua VIII edizione, si svolgerà in modalità a distanza, ad eccezione delle giornate di apertura (ore 10.00 del 24 ottobre) e di chiusura (ore 10.00 del 28 ottobre), che saranno ospitate presso la Sala Stampa «Biagio Agnes»del campus di Fisciano. «Lavorerai! Lavorare al futuro» è il tema scelto per questa edizione. La pandemia globale e la transizione tecnologica ed ecologica sono tappe storiche che ricopriranno un ruolo chiave nella determinazione delle professioni del futuro. La nuova sfida è preparare i giovani talenti all’ingresso in un mercato del lavoro dinamico e rinnovato. Parteciperanno alla Plenaria di apertura della manifestazione i delegati di Enti ed Istituzioni espressione del mondo occupazionale.