Pagani, rubato un orologio del Napoli dalla lapide del 15enne morto ad agosto

Un orologio del Napoli è stato rubato dalla lapide di un 15enne paganese. Sarebbe accaduto nei giorni scorsi al cimitero di via Leopardi, a Pagani. Dalla lapide di Gennaro Abbruzzese, deceduto lo scorso agosto, sarebbe stato sottratto un orologio del Napoli a cui lo sfortunato teenager era molto affezionato. A denunciare sui social il vergognoso furto è stata la signora Carmela Ansalone, madre di Gennaro, che pochi giorni fa ha fatto la triste scoperta.

«Come sempre ogni mattina mi reco al cimitero per far visita a mio figlio ma ho avuto un dolore al cuore a vedere questo. Saranno stati vandali o bambini che hanno rubato un semplice orologio del Napoli, un ricordo affettivo che mio figlio ha portato con sé fino alla fine - afferma la donna attraverso un post sui social - Vorrei chiedere a queste persone: ma come ti senti ad aver rubato un oggetto senza valore per te in un luogo sacro? Il vetro della lapide si aggiusta ma la tua anima resta sporca». Parole colme di dolore quelle di una mamma che ha già dovuto affrontare la prematura morte del figlio a cui poi hanno sottratto un oggetto dal bassissimo valore economico ma dall’enorme valore spirituale ed affettivo.