Domenica 20 Maggio 2018, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 18:42

Due truffatori arrestati dai carabinieri a Giffoni Valle Piana.Michele Dionisio ed Anna Bove, conviventi entrambi 47enni, pregiudicati, residenti nel quartiere Forcella a Napoli, sono stati arrestati ieri pomeriggio in flagranza per il reato diconcorso in tentata truffa.La coppia di truffatori aveva contattato un'anziana sostenendo che doveva consegnarIe in cambio di 2.000 euro un computer ordinato dalla nipote. In realtà si trattava di unm escamotage utilizzato dai malviventi per spillare denaro all'anziana che non è caduta in trappola ma ha rccontato tutto alla figlia che ha allertato i carabinieri.I militari hanno raggiunto subito la zona dove abita l'anziana e poco lontano dalla sua abitazione hanno individuato un'auto, un’Alfa Romeo 156 station wagon su cui era a bordo la coppia di truffatori. I carabinieri hanno controllato l'auto e hanno rinvenuto due plichi sigillati, di medie dimensioni, che contenevano libri che i truffatori avrebbero consegnato alla vittima al posto del computer portatile.Dopo il fotosegnalamento dei malviventi presso la compagnia dei carabinieri di Battipaglia, diretta dal maggiore Erich Fasolino, e le formalità di rito, Michele Dionisio ed Anna Bove sono stati sottoposti ai domiciliari presso la loro abitazione di Napoli.