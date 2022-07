Movida violenta a Salerno, 30 poliziotti per la tutela del territorio

Sono stati accolti dal questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, 30 poliziotti che il dipartimento della pubblica sicurezza ha assegnato alla questura nell'ambito di un piano di potenziamento territoriale. Alcuni sono agenti già in servizio presso altre sedi, mentre altri sono agenti che hanno appena terminato il corso di formazione presso le scuole di polizia per allievi agenti e che inizieranno il proprio percorso professionale in provincia di Salerno.

Gli agenti sono stati destinati in gran parte al potenziamento dell'attività di controllo del territorio, al fine di intensificare al massimo la prevenzione in chiave di ascolto del territorio, «necessario -si legge in una nota della questura- per fornire risposte efficaci ed incisive al popolo alla luce anche dei recenti fatti di cronaca relativi al fenomeno della cosiddetta movida violenta».