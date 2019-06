CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Giugno 2019, 08:00

Ad un anno e mezzo dalle dimissioni, il secondogenito del governatore prepara il suo ritorno. Con una scuola politica a Salerno dedicata ai giovani amministratori e un libro sull'inchiesta giudiziaria che lo costrinse a lasciare, alla vigilia delle ultime Politiche, la poltrona di assessore al Bilancio a Salerno. Con l'obbiettivo di tornare in pista: «Ma io non me ne sono mai andato, sono rimasto sempre un iscritto del partito ed ho continuato la mia vita politica», chiarisce Roberto De Luca.