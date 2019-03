Martedì 26 Marzo 2019, 17:46

Un Ecodistretto intercomunale per la gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. È quanto prevede il protocollo d’intesa fra i Comuni di Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana firmato questa mattina in Regione Campasnia dai due sindaci, Giuseppe Lanzara ed Antonio Giuliano.Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato di impianti di trattamento delle diverse frazioni di rifiuto «da realizzare con impiantistica di nuova generazione» che porterà alla produzione di «economie circolari autosufficienti».Nello specifico il progetto messo in campo prevede la realizzazione, sul territorio di Pontecagnano Faiano (riconosciuto come capofila), di un impianto di compostaggio da 60mila metri quadri capace di ospitare 30mila tonnellate all’anno di frazione organica. Per quel che concerne Giffoni Valle Piana, invece, si prevede la realizzazione, su un’area di 46mila metri quadri, di un impianto di selezione e messa in riserva dei rifiuti secchi e di un impianto per la lavorazione dei rifiuti elettronici.L’accordo, inoltre, stabilisce che sarà consentita la ricezione di rifiuti provenienti da «subambiti limitrofi», qualora ci siano spazi disponibili, «anche al fine di garantire la sostenibilità economica degli impianti». A seguire verrà stipulato un ulteriore protocollo d’intesa fra i due Comuni e la Regione Campania, nel quale si chiederà a quest’ultima «la rinuncia al rilascio di autorizzazione di termovalorizzatori nell’area dei Picentini» e la «limitazione della funzionalità del sito di Sardone ai soli Comuni di Giffoni Valle Piana e Pontecagnano Faiano prevedendo la definitiva chiusura dello stesso all’avvio degli impianti dell’Ecodistretto».«Si tratta di una giornata storica per i due comuni, pronti ad issarsi vero e proprio modello per l’intera provincia – sottolinea il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano - parliamo di un Ecodistretto che si baserà su due piattaforme site in due posti diversi. Oggi abbiamo messo la prima pietra con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, azione alla quale seguiranno altre in tempi brevissimi. Un segnale importante, per scacciare definitivamente l’incubo dei miasmi provenienti dall’impianto di Sardone oltre che ridurre drasticamente il numero di conferimenti».«La firma del Protocollo va nella direzione della riqualificazione ambientale nel rispetto di un territorio dei Picentini che ha subito in passato scelte sbagliate causando non pochi disagi – aggiunge il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara – Questo lavoro creerà le condizioni ottimali per un green district dove le parole d’ordine sono ecologia, riuso, riciclo, raccolta differenziata spinta. Siamo contro le discariche, i termovalorizzatori e ci candidiamo ad essere un modello per la provincia di Salerno, assumendo con responsabilità decisioni che salvaguardino l’ambiente. A breve infine annunceremo una iniziativa pubblica, partecipata, dove coinvolgeremo i cittadini permettendo loro di essere aggiornati e protagonisti delle scelte che queste amministrazioni hanno intenzione di portare avanti».