Nasce il giardino urbano di «Jhonny» un’occasione per i detenuti in affido

Lo scorso 26 luglio Giovanni Cirillo , un giovane di 23 anni di origini somale, adottato da una famiglia scafatese, si è suicidato nel carcere di Fuorni dove era detenuto per scontare una condanna per rapina dopo quattro evasioni dagli arresti domiciliari. In città il ragazzo era molto conosciuto ed apprezzato per la sua passione per la musica rap. Giovanni si faceva chiamare «Jhonny» e la sua morte ha lasciato nello sconforto la famiglia e quanti lo conoscevano. Dedicato a «Jhonny» don Peppino De Luca, parroco della chiesa di San Francesco di Paola, ha ideato il progetto «Giardino urbano Jhonny Cirillo» per dare una possibilità concreta di futuro ai detenuti in affidamento ai «Servizi sociali» attraverso la messa in prova. Il progetto nascerà su un terreno di circa 3.600 metri quadri, il fondo «Raffaele Prete», messo a disposizione dall’ingegnere Domenico Cuomo e dai figli Alessandro ed Anna. Il terreno si trova a via Alessandro Volta, stradina a fianco della chiesa di San Francesco ed è già stato destinato a progetti sociali in passato. «Ci sarà un giardino – racconta don Peppino - Uno spazio aperto alla città dedicato agli uomini ed alle donne che vogliono ricominciare la loro vita. E racconteremo la storia di Giovanni, spenta troppo presto da quel mostro che si portava dentro. Cercheremo cosi di dare agli altri quella possibilità che a lui è stata negata».

LA CONCESSIONE

L’ingegnere Cuomo è soddisfatto: «Conosco da anni don Peppino e il suo prodigarsi per le persone più in difficoltà, gli ultimi. Ed ho conosciuto le sue difficoltà per reperire spazi. La mia unica richiesta è stata quella di stipulare una concessione ad uso gratuito per 20 anni con destinazione del terreno ad una finalità sociale. E così è nato il progetto per dare una seconda possibilità a chi non l’ha avuta».