Nasce a Salerno la prima Associazione dedicata ai commercialisti

C’è sempre una prima volta. Ed infatti ecco che da pochi mesi anche la provincia di Salerno ha la sua prima associazione interamente dedicata ai commercialisti del territorio. Da un’idea del presidente Marco Amoroso, professionista battipagliese, è nata l’Associazione Commercialisti P16 con il chiaro intento di diventare un punto di riferimento per i Picentini, il Sele, il Diano e il Cilento:

“L’associazione vuole infatti proporsi come guida locale, con la voglia quindi di diventare un vero e proprio supporto per l’intera categoria. Sotto tutti i punti di vista. Per cui anche nel riuscire a dare peso alla nostra voce con le forze sociali, economiche e politiche della provincia - le parole del presidente Amoroso artefice del progetto insieme ad altri sette commercialisti locali -. Tutto questo non solo per aiutare chi è già presente all’interno del nostro mondo, ma anche per chi è in procinto di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Vogliamo, infatti, facilitare il loro inserimento nella vita professionale”. Dopo pochissimi mesi dalla sua nascita l’Associazione vanta già al suo interno 50 associati.