Sabato 5 Ottobre 2019, 15:43

Operazione antidroga della polizia a Battipaglia. Un pusher 30enne battipagliese è stato arrestato, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, dagli uomini della Squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti. Il malvivente è stato intercettato dagli agenti venerdì sera per strada ed era in possesso di alcune dosi di hashish. E' scattata subito la perquisizione a casa dello spacciatore e i poliziotti hanno rinvenuto 27 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello e il materiale necessario per confezionare gli stupefacenti.